La corsa in macchina a 170 all’ora per un parto sicuro

“A noi è andata bene, ma siamo stati solo fortunati”. Poteva accadere una tragedia: Monica e suo marito Luca ne sono consapevoli. Per due volte consecutive, a distanza di qualche anno, hanno affrontato un viaggio in macchina di 40 minuti per arrivare al primo ospedale disponibile. Monica aveva le contrazioni, a breve avrebbe partorito. In macchina Luca ha corso, più di quanto avrebbe dovuto...

Il contenuto è riservato agli abbonati.