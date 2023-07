Dossier Dopo la tragedia

Dentro le Rsa le ore dedicate alla cura degli anziani sono troppo poche

La tragedia della Casa di riposo per Coniugi non è un caso isolato. Sotto la lente lo standard fissato dalla Regione delle 15 ore di cure settimanali a paziente: troppo poche per almeno il 60% degli ospiti. Il nodo del personale