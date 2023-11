Dossier Eccellenze precarie

Precari da 20 anni: l’eccellenza degli istituti di ricerca milanesi

In città più di 300 ricercatori aspettano la stabilizzazione dopo decenni di precariato. A luglio il ministero ha dato l’ok, ma in centinaia sono ancora nel limbo. Così in 4 anni gli Irccs milanesi hanno perso circa 150 lavoratori