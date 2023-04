"Noi, architetti e designer sfruttati negli studi milanesi delle archistar"

“Sono stato in stage per 9 mesi”. “Ho lavorato anche 12 ore al giorno, ma netti in busta paga mi arrivavano circa 800 euro”. “Siamo tutti finte partite iva”. Quello che ruota intorno al mondo dell’architettura e del design sembra un sistema di sfruttamento: chi lavora negli studi è costretto ad adattarsi a una precarietà strutturale. Le testimonianze raccolte da Dossier

