Viaggio nel bunker che salvò gli operai della Breda dai bombardamenti (VIDEO)

Bastava un allarme sonoro. Oppure visivo, luminoso. Quest’ultimo era riservato ai punti della fabbrica più rumorosi. Era il segno di un bombardamento in arrivo. Una volta partito, gli operai smettevano di lavorare e scendevano nei sotterranei. Uno o più dipendenti, capisquadra, incolonnavano i colleghi e li scortavano nei rifugi. Chiudevano la porta di cemento, rinforzata con una guarnizione in gomma, e sedevano sulle panche poste nei tanti bracci ramificati sottoterra. I bunker Breda, nello specifico i rifugi antiaerei della V Sezione Aeronautica della Breda, la fabbrica milanese fondata nel XIX secolo, sono stati costruiti nel 1942. Sono rimasti operativi fino alla fine della guerra. Ogni braccio ospitava circa 50 persone. Siamo tornati in quei sotterranei, rifugio per gli operai dell'azienda durante i bombardamenti che colpirono Milano soprattutto tra il 1943 e il 1944

Il contenuto è riservato agli abbonati.