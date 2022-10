E io pago: alle case popolari termosifoni fuorilegge e manutenzioni lumaca

In via Rizzoli, negli alloggi popolari al confine con l’Area B in zona Crescenzago, durante la stagione invernale il riscaldamento rimane quasi sempre acceso. La caldaia è vecchia e non funziona come dovrebbe. I termosifoni non hanno le valvole per regolare la temperatura, come invece prevede la legge. “Negli anni scorsi eravamo costretti a stare con le finestre aperte, perché faceva troppo caldo”. Gli inquilini da tempo chiedono di intervenire. Alla faccia del risparmio energetico

