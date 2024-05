Club per soli gentiluomini e nuovi circoli: dentro alle ‘case’ dell’élite milanese

Esclusivi, discreti, ma con un approccio sempre più inclusivo. Che forse a Milano non piace poi così tanto. Tra le ultime defezioni, oltre al noto The Core, il club più esclusivo al mondo, c’è anche la famosa Soho house, che avrebbe dovuto aprire a Brera. Nel palazzo degli anni Cinquanta davanti alla Pinacoteca inaugurerà invece l’hotel 5 stelle lusso Six Senses. Pure altri circoli moderni, molti d’importazione, sono legati a catene di alberghi di lusso. Tra nuove aperture e operazioni naufragate, viaggio nei circoli di lusso a Milano

Il contenuto è riservato agli abbonati.