Così cocaina e ketamina sono “regine” del sabato sera milanese

Il vero elemento di novità è costituito dai dati sulla ketamina, pubblicati per la prima volta nonostante non si tratti di una droga, bensì di un farmaco analgesico-dissociativo: utilizzato principalmente come anestetico in ambito veterinario e molto diffuso per le sue proprietà allucinogene fra i giovani, tanto che circa 16mila studenti italiani affermano di averla provata almeno una volta nella vita. Le quantità maggiori di ketamina sono state registrate nelle acque delle fognature danesi, spagnole, portoghesi e italiane, "con un aumento elevato a Milano". Tutti i dati

