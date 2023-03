Tre giorni (e tre notti) di coda in via Cagni: la storia di una mamma e suo figlio

Dopo tre fine settimana a vuoto una notte non basta. Non ne bastano nemmeno due, ma ne servono tre. Dalle 19 di venerdì fino alle 8 del lunedì successivo: 61 ore a vivere per strada. Ora sul marciapiede davanti alla caserma, ora sulla terra fangosa del parchetto di fronte, tra le transenne. In base alle indicazioni dei poliziotti che pattugliano a turno o alla pressione di chi nella coda sta dietro. La frontiera di Milano con il resto del mondo - almeno con una parte di mondo - non è più la dogana di uno dei suoi aeroporti ma l'Ufficio immigrazione di via Umberto Cagni

