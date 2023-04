L’uomo deportato in un Paese che non conosce e altre follie del Cpr di Milano

Immaginate di essere strappati dalla vostra famiglia, dai vostri amici, dal vostro lavoro e di finire su un aereo, con un biglietto di sola andata per un Paese di cui nemmeno conoscete la lingua. Non è la trama di una nuova serie distopica, ma quello che è realmente accaduto a Besjon Karalliu dopo essere stato al Centro di permanenza per il rimpatrio di Milano

Il contenuto è riservato agli abbonati.