Così a Milano si fanno meno figli che nel 1800 (e sì, i soldi c'entrano)

Nel 2023 a Milano sono nati 9.400 bambini. In città per trovare un dato peggiore occorre tornare indietro ai quattro anni tra il 1916 e il 1919 (vedi grafico sottostante) anni in cui l'influenza spagnola ha falciato almeno 600mila persone. Sempre nel 2023 i decessi sono stati 14.029. I dati, forniti di recente dal sindaco Giuseppe Sala, confermano le tendenze dell’anno scorso: poche nascite e un saldo in negativo con le morti. L'inchiesta di Dossier sulle nascite che calano a Milano

Il contenuto è riservato agli abbonati.