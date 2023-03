Trivulzio, palazzi in vendita: 400 persone rischiano di rimanere senza casa

“Era casa mia, ora non so se lo sarà più”. Chi vive nei palazzi di proprietà del Pio Albergo Trivulzio, la storica casa di cura milanese, non riesce più a dormire la notte: l’amministrazione ha deciso di inserire anche questi edifici nell’elenco di immobili da vendere. Centinaia di persone rischiano di perdere l’appartamento che hanno preso in affitto da decine di anni. Molti sono anziani, con un reddito piuttosto basso, che non possono permettersi – con gli attuali prezzi del mercato – di trovare una sistemazione altrove. Dossier li ha incontrati

Il contenuto è riservato agli abbonati.