Duemila bambini senza un nido

Sono ricominciate le scuole per i più piccoli, ma non per tutti. Per circa duemila famiglie milanesi, escluse dalle graduatorie comunali degli asili nido pubblici e privati convenzionati, l’anno scolastico si apre con un’incognita. Trovare un posto in una struttura privata in questo periodo dell’anno non è semplice e soprattutto non è una scelta sostenibile da chiunque.

Il contenuto è riservato agli abbonati.