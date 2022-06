Dossier Scuole insicure/2

Agibilità, collaudi e antincendio: le certificazioni fantasma delle scuole milanesi

A Milano solo il 10% degli edifici scolastici ha un certificato antincendio e circa quattro su dieci non sono in possesso delle agibilità e dei collaudi statici: dal 1992 il governo proroga il termine per gli adeguamenti