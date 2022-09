Riqualificazione ex Macello: mezzo miliardo tra promesse e rischio gentrificazione

La riqualificazione dell'ex Macello è un progetto ambizioso da mezzo miliardo di euro sviluppato da Redo (società partecipata da Fondazione Cariplo, Cassa Depositi e Prestiti, InvestiRe sgr spa e Intesa Sanpaolo). Tuttavia, come molte riqualificazioni cittadine, se non correttamente governata rischia di trasformarsi in una zona esclusiva ed escludente per i residenti a causa del rialzo dei prezzi. A pesare ache il bando deserto per le palazzine Liberty

Il contenuto è riservato agli abbonati.