"Sei gay, quindi non ti affittiamo". Così a un discografico è stata negata la casa a Milano

Può essere negato un affitto a una persona in base al suo orientamento sessuale? Nel 2024, nell"apertissima" Milano, sembra proprio così. “La proprietà preferisce affittare a persone dall’orientamento più tradizionale”. Questa è la giustificazione che il discografico Andrea Papazzoni si è sentito riferire dall’agenzia immobiliare che stava gestendo la proposta per l’affitto di una bella casa in zona Maciachini da 2.000 euro al mese. Nessun problema rispetto ai requisiti economici, Andrea aveva sufficienti garanzie per prendere in affitto l’immobile, ma alla presentazione della proposta la proprietà avrebbe storto il naso per via del suo orientamento sessuale. “Al telefono ero incredulo – racconta Andrea a Dossier – perché il rifiuto della proposta mi è stato comunicato con un giro di parole assurdo finendo poi per far capire che il motivo aveva palesemente a che fare con il fatto che ero gay e che la proprietà avrebbe preferito una coppia o famiglia più tradizionale”

