Così i giovani fuggono da Milano

“A un certo punto ho iniziato a soffocare”. Alessandro ha 32 anni, si è trasferito a Milano quando ha iniziato l’Università. Ora non vive più qui: è tornato a Catania, la città in cui è nato. Non giustifica la sua scelta con il desiderio di riconquistare “le sue radici”. Per lui, come per tanti altri negli ultimi anni, è stata una necessità

Il contenuto è riservato agli abbonati.