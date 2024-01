Dossier Dopo il rogo / Gratosoglio / Via Michele Saponaro

Rogo di via Saponaro: il contratto risolto lo scorso settembre e le tre interrogazioni (senza risposta) alla Regione

Gli atti presentati in Consiglio dalle opposizioni non sono bastati per occuparsi definitivamente del cantiere ormai fermo da più di un anno andato a fuoco lo scorso 10 gennaio. Aler, può rivelare Dossier, ha risolto il contratto con la ditta