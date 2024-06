Morti e feriti gravi sulle strade: quali sono le vie più pericolose della città

Dal nulla, un’Audi. Sfreccia a 120 chilometri orari, invade la corsia nel senso opposto di marcia e ribalta in un fossato la Clio che si trova di fronte. A bordo di quest’ultima c’è Chiara Venuti, 25enne. Viaggiava con due amiche, tornavano da una serata in discoteca al Magnolia. È la notte fra il 9 e il 10 febbraio 2019. I soccorsi riescono a salvare le due ragazze, ma non c’è niente da fare per Chiara. L’uomo che l’ha investita risulterà positivo all’alcol test e ai cannabinoidi. Quando si è reso conto dell’accaduto non ha chiamato i soccorsi, ma il proprio padre: quest’ultimo si sostituisce al figlio, che risulterà irreperibile per tre giorni

Il contenuto è riservato agli abbonati.