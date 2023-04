Dossier scheletri urbani

La mappa dell’abbandono: dove sono e che fine faranno le aree dismesse di Milano

Scheletri urbani in attesa di un destino. Ex aree industriali, scali ferroviari e complessi immobiliari falliti sono un peso per la città e i grandi progetti di rigenerazione urbana non sempre li raggiungono. Ecco dove sono e un viaggio tra i più degradati