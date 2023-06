Prima il lavoro. Poi la casa. A Milano si diventa genitori sempre più tardi. In una città in cui le disuguaglianze continuano a crescere, avere un figlio è un lusso che non tutti possono permettersi. Milano è tra le province italiane in cui l’età delle madri è più avanzata: tutti i dati e le mappe delle culle vuote

Il contenuto è riservato agli abbonati.