La mappa della Milano dei ricchi

Duomo, Brera, Citylife. Il tennis club Bonacossa e le insegne di via Montenapoleone. Attici da 3 milioni di euro, residenti che scompaiono per fare posto agli showroom dei grandi marchi del lusso, bilocali a 4.500 euro al mese, dehors infiniti e la continua presenza di turisti. Ma anche stanze d'albergo a migliaia di euro a notte, residenze per anziani di lusso e infine scuole e centri sportivi esclusivi e dalle tariffe inaccessibili. Se non da coloro i quali possono mettere insieme un reddito da diversi zeri. Nel racconto della città in presa diretta il viaggio di Dossier nelle zone più ricche della città, fra contraddizioni, trasformazioni ed estremi.

Il contenuto è riservato agli abbonati.