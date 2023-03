Perché Milano rischia di rimanere senza dipendenti pubblici

Lo stipendio da dipendente pubblico non basta più per vivere in città. sono sempre di più i concorsi fatti a vuoto, quelli dove i candidati sono meno del numero dei posti messi a bando e le rinunce. Con la fine della pandemia le selezioni di personale hanno ripreso a pieno regime in tutti i settori. Ma oggi siamo quasi al punto di partenza: mancano risorse. Forse il posto fisso nel pubblico impiego, tanto agognato in passato, non è più così interessante. L'inchiesta di Dossier

Il contenuto è riservato agli abbonati.