Dossier Spreco cpr

Rimpatri: perché un altro Cpr a Milano è inutile

I numeri parlano chiaro: i Centri per il rimpatrio non riescono nell’intento per cui sono stati concepiti, ma si trasformano in meri centri di detenzione. Numeri e costi di una infrastruttura che fino ad ora si è rivelata inutile se non dannosa