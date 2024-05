Da facchino alla cooperativa da 8 milioni, luci e ombre dell’Ortomercato viste da Mohamed

La sveglia è alle 2, ogni giorno. Da San Donato a via Lombroso ci vogliono 10 minuti in macchina, ma Mohamed Hamam ce ne mette 3. Quel percorso lo conosce molto bene. Da quando a 14 anni lavora all’ortomercato di Milano, il più grande mercato all’ingrosso in Italia, dove i grossisti vendono frutta, verdura, pesce e fiori ai rivenditori. Mohamed viene dall’Egitto, vicino a Il Cairo. Inizia come facchino insieme al fratello, che è già in Italia. Scaricavano insieme le cassette di frutta e verdura: un lavoro molto pesante. Per questo sono pochi quelli che resistono e vanno avanti. Di strada, Mohamed ne ha fatta tanta. Oggi è titolare di una delle più grosse società di logistica dentro al mercato. La sua attraversa quella degli ultimi trent'anni dell'Ortomercato. Il suo racconto a Dossier

Il contenuto è riservato agli abbonati.