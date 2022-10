Daniele e gli altri: a Milano si cercano più di 150 scomparsi

Secondo i dati del Ministero dell'Interno, nei primi 6 mesi del 2022 sono state presentate da Nord a Sud 9.599 denunce di persone scomparse. Una media di circa 53 al giorno. Per ogni persona ritrovata ce ne sono però tante che non ritrovano più la via di casa. A Pantigliate, nel Milanese, ad esempio, Francesco Potenzoni attende da ben sette anni il ritrovamento del figlio Daniele, ragazzo autistico scomparso all’età di 36 anni durante una gita a Roma il 10 giugno del 2015. L'inchiesta di Dossier

