Dossier In cerca di un tetto

Con 3 bambini piccoli costretti a dormire fuori al gelo

Abbiamo seguito una famiglia in cerca di un tetto per passare la notte al caldo. Sistematicamente respinti: il piano del Comune si rivolge a persone adulte, mentre per le famiglie poche alternative. Così Idris, Hamidah e i 3 bimbi restano al gelo