Sottopagati e precari: i lavori offerti per sostituire il reddito di cittadinanza

Commessi part-time, magazzinieri per poco più di 60 giorni, operatori di call center per 6 mesi, senza alcuna certezza sul futuro. Il mercato del lavoro milanese non offre molto più di questo a chi ha percepito il reddito di cittadinanza fino allo scorso luglio. La nuova piattaforma Siisl (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa) è stata concepita dal governo Meloni per avvicinare domanda e offerta di lavoro al posto della misura precedente. Ne eredita però tutti i problemi: offerte formative spesso di scarsa qualità e poco utili a trovare un impiego. L'inchiesta di Dossier

Il contenuto è riservato agli abbonati.