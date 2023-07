Dossier Estate a secco / Niguarda

Un altro pezzo di città ai privati: l'ultima spiaggia del centro Scarioni

Nonostante i finanziamenti, MilanoSport non ha saputo gestire e manutenere il centro balneare. Il bando è aperto e la spagnola Go fit life science and technology (ex Ingesport) ha diritto di prelazione ma, per i residenti, le tariffe sono troppo alte