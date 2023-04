Migranti: dietro il caos di via Cagni il tribunale fermo al 2019

Per capire realmente il disastro della normativa sull’immigrazione, e tutte le incredibili contraddizioni che lo compongono, non basta solo passare le notti davanti alla caserma Annarumma di via Cagni a Milano. E non basta neanche entrare nel centro per il rimpatrio di via Corelli a Milano, un carcere per detenuti senza peccato. Per avere una chiara visione di tutto bisogna entrare anche nel palazzo di giustizia milanese, la punta dell’iceberg di un sistema in affanno cronico

Il contenuto è riservato agli abbonati.