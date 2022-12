Dossier Chiusi dentro

Marco, da 7 mesi a San Vittore senza un perché

Per entrare in una Residenza per l’esecuzione di una misura di sicurezza (Rems), gli autori di reati con disagio psichico possono aspettare anche 300 giorni. Uno di loro si trova da oltre un anno a San Vittore. A farsi carico di lui il suo avvocato e adesso anche la Corte europea dei diritti dell’uomo