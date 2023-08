Dossier Senza alloggio / Turro / Via Carlo Esterle

Dopo lo sgombero: chi sono gli sfollati di via Esterle

I migranti che abitavano negli ex bagni comunali di via Esterle sono senza casa. Lavorano, ma non possono sostenere il costo di un affitto. Palazzo Marino per il momento non ha trovato soluzioni