Se questo è uno stage: lavorano come gli altri, ma costano meno

“Ho fatto di tutto. Letteralmente: dalla spesa per l'ufficio, ai giri in posta per la corrispondenza alle multe per il figlio del titolare, alla gestione del magazzino. Mi accorgo che non sto facendo uno ‘stage’, come pattuito, ma sto sgobbando come un asino, e pure gratis. Mi sovviene anche che lo sto facendo senza aver firmato alcun foglio, alcuna impegnativa di alcun genere, contratto o...

Il contenuto è riservato agli abbonati.