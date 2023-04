Traduttori in procura a 4 euro l'ora: così si manda un innocente in galera

Hanno registrato processi che a volte hanno fatto la storia del Paese. Alcuni per mafia, altri per vicende di attività economiche finite in bancarotta per milioni di euro. Le voci di testimoni, imputati, operatori del diritto sono passate attraverso le loro apparecchiature e sono rimaste così conservate. Altri invece hanno un compito ancora più delicato: la traduzione delle intercettazioni telefoniche che coinvolgono la criminalità straniera. Compiti di grande responsabilità ma con un pessimo comun denominatore: retribuzioni da fame che comportano un esodo da tribunali e procure che faticano sempre di più ad affidarsi a professionisti esperti.

Il contenuto è riservato agli abbonati.