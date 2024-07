Successi e proprietari dell'Alcione dalle giovanili alla serie C

Entrando nel centro sportivo dell'Alcione, oltre a essere abbagliati dall'arancione delle divise di gioco di bambini e ragazzi di diverse età e delle tribune del campo principale, ci si imbatte anche in molte targhe appese all'esterno degli spogliatoi. Entrando inoltre nella casetta di legno dove lavorano i dirigenti, si resta sbalorditi dal numero di coppe che riempiono le mensole. Non sembra quasi la sede di una società che, per la prima volta nella sua storia, è appena entrata nel calcio professionistico vincendo il girone A dell'ultimo campionato di Serie D e trovando la promozione in Serie C

Il contenuto è riservato agli abbonati.