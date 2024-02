“Mi serve un pezzo di carta per morire”, ma non c'è una legge sul suicidio assistito

Le attese possono durare anni. Laura Santi aspetta dal 2022. Quando aveva poco più di vent’anni le hanno diagnosticato la sclerosi multipla: ora, a 49 anni, dice che il “suo corpo non le appartiene più”. Soffre ogni secondo, convive con un dolore a cui prima o poi vorrebbe mettere fine. Ha fatto richiesta per poter accedere al suicidio assistito, come previsto dalla Corte costituzionale nel 2019. Ma la sua domanda per adesso è stata rigettata. La sua testimonianza a Dossier

Il contenuto è riservato agli abbonati.