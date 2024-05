Quanto (e perché) sono aumentate le rette delle mense scolastiche a Milano e in Lombardia

Quasi 50 euro in più all’anno. Sia per le scuole dell’infanzia, che accolgono i bambini più piccoli, sia per le primarie. Così sono aumentate le tariffe delle mense scolastiche milanesi rispetto al 2022-2023: lo ha riscontrato Cittadinanzattiva nella sua ultima rilevazione specifica proprio su questo tema. Rispetto all’anno scorso i prezzi di un singolo pasto sono passati da 3,36 a 3,63 euro. Da 67,20 a 73 euro al mese e da 605 a 653 euro all’anno. Va però considerato il quadro generale della regione: nonostante questo aumento, infatti, le tariffe milanesi sono e restano le più basse della Lombardia

Il contenuto è riservato agli abbonati.