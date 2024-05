Dentro le torri popolari: i grattacieli di Milano di cui non si parla

Milano si sviluppa in altezza. È così ormai da anni: lo skyline della città è costellato da tanti piccoli grattacieli. Torri da 15 piani, private soprattutto. Alcune anche molto famose: la torre Velasca, il Bosco Verticale. Ma non solo: tra i grattacieli di Milano, ci sono diversi edifici pubblici. Case popolari che occupano porzioni di cielo in quartieri piuttosto periferici, lontani pochi chilometri dagli appartamenti di lusso di CityLife.

Sono almeno una decina. Torri di proprietà di Aler o Mm, gli enti regionali e comunali che si occupano dell’edilizia residenziale. Spesso questi piccoli grattacieli sono stati realizzati in distretti destinati sin dalle origini alle famiglie in difficoltà economica. Non sono costruzioni antiche: anni ’80 in molti casi; si sono però degradate facilmente. Il viaggio di Dossier fra le torri popolari di Milano

Il contenuto è riservato agli abbonati.