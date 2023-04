Una notte insieme alle trans di viale Certosa

Di notte sono Stefany, Megan, Giuly, Mia. Non sempre usano i loro veri nomi. Questi a volte vanno protetti. La strada, dove la sera si prostituiscono, è una giungla. Per sopravvivere, tutto è concesso. “Nessuno ti aiuta. Sai quando chiudi la toppa di casa tua, ma non sai se e in quali condizioni ci ritornerai”

Il contenuto è riservato agli abbonati.