Dossier Diritto alla casa

Una casa per tutti: inchiesta sul diritto all'abitare a Milano

Nel medio periodo con la ripresa degli sfratti in 6mila rischiano di restare senza casa. I mille paradossi in una città dove si sta scatenando una bolla immobiliare e i fondi esteri fanno shopping di aree e grandi riqualificazioni in barba alle esigenze reali delle comunità