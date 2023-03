Storia di Viva, dal tifo a Onlyfans

Nella vita di Viva, nome d’arte di una ragazza milanese, si può dire che tutto sia successo in una notte. Quella dell’11 luglio 2021, quando nello stadio di Wembley l’Italia ha vinto il campionato europeo di calcio. Una festa per i colori azzurri e per i milioni di italiani che si sono riversati in strada per festeggiare. Tra loro - meglio, tra noi - anche lei, che lo ha fatto a modo suo

Il contenuto è riservato agli abbonati.