20-21 novembre TechJobsDay2020 - Le aziende a caccia di talenti per il settore informatico

AZIENDE, PLAYERS e STARTUP si trovano tutte davanti lo stesso ostacolo: la difficoltà nel reperire personale informatico specializzato, indispensabile per il lancio di nuovi progetti tecnologici che, proprio per questo, spesso rimangono bloccati. I professionisti dell’ambito IT sono infatti tra i più richiesti e questo dà loro un enorme vantaggio: la possibilità di scegliere. Per questo non c’è da stupirsi davanti all’inversione dei ruoli che si sta verificando nel settore dell’Information Technology: adesso sono le aziende che devono trovare un modo per “farsi” scegliere dai candidati. Scopo dell’evento è dunque quello di aiutare le aziende a incrementare l’Employer Branding e a suscitare curiosità in un target mirato, formato da figure professionali dell’IT di tutte le seniority, tra cui: studenti e neolaureati in informatica e ingegneria informatica, programmatori, Data Scientist, Database Administrator, Project Manager e web developer, tutti spinti dall’interesse comune di conoscere nuove realtà e progetti.

Come? Networking, visibilità del brand, candidate experience efficace e brand awareness, sono alcune delle parole chiave che guideranno l’evento organizzato da Reteinformaticalavoro.

TechJobsDay2020: quando, come e dove

Il #TechJobsDay2020 si presenta quest’anno nelle vesti di una città digitale, dove i candidati potranno navigare tra i diversi building delle aziende, accedere agli uffici virtuali, sostenere i colloqui Live con i responsabili HR e infine entrare nelle aree di formazione, dove potranno partecipare a workshop tecnici e webinar organizzati direttamente da Reteinformaticalavoro, dalle Aziende Premium o dagli Sponsor dell’evento.

Focus dell'evento saranno i colloqui pianficati con i responsabili HR e recruiter delle aziende IT presenti.

La città digitale del TechJobsDay2020 sarà aperta da venerdì 20 e sabato 21 novembre.

Per consentire la partecipazione all’evento anche di coloro che lavorano durante la settimana, ma che sono ugualmente interessati e curiosi di incontrare aziende e start-up, il TechJobsDay sceglie di mantenere anche il sabato, scelta rivelatesi molto apprezzata nell’edizione precedente.

Ci saranno eventi in parallelo formativi e tecnici come workshop, webinar, per attrarre il target di riferimento.

