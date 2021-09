Arrivano 600mila euro per le case Aler danneggiate dalla grandine a Rozzano

La grandine aveva distrutto tutto. E ora arrivano 600.000 euro per recuperare parte delle abitazioni coinvolte dal nubifragio. È questo il contributo straordinario ad Aler Milano per la messa in sicurezza dei caseggiati di Rozzano danneggiati dal maltempo del luglio scorso. Lo ha deciso la giunta della Regione Lombardia su proposta dell'assessore alla Casa ed Housing sociale.

L'8 luglio scorso un evento meteorologico eccezionale, caratterizzato da forti folate di vento, rovesci temporaleschi e grandine, si è abbattuto su Rozzano (Milano) provocando danni ingenti alle infrastrutture ed agli immobili. Nel comune dell'hinterland milanese Aler Milano è proprietaria di un rilevante patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica. Nello specifico ci sono 1.542 alloggi destinati ai servizi abitativi pubblici in cui vi risiede oltre la metà dei circa 41.000 abitanti di Rozzano. Circa 60 immobili di Aler Milano hanno subìto danni. La stima dei danni è di circa 1,2 milioni di euro per i soli lavori di messa in sicurezza e ripristino urgente.

"Regione Lombardia - ha osservato l'assessore - sta lavorando per affrontare e risolvere il problema. Facciamo la nostra parte con la certezza che il nostro impegno continua".

Regione Lombardia concede quindi ad Aler Milano un contributo straordinario di 600.000 euro a parziale copertura dei danni occorsi ai 60 immobili danneggiati . I lavori di messa in sicurezza e ripristino urgente degli immobili del valore complessivo di 1,2 milioni di euro sono già in corso.