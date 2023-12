La M4 sarà interamente di proprietà del comune di Milano. Il consiglio comunale ha approvato nella serata di giovedì 14 dicembre le modifiche agli statuti della controllata Atm e della partecipata SPV Linea M4.

Attualmente la società è composta da un socio pubblico, il Comune di Milano con il 66,667% delle azioni e da soci privati: Webuild (9,634%), Astaldi (9,634%), Hitachi Rail STS (11,293%), Sirti (0,339%), Atm (2,333%) e AnsaldoBreda (0,100%). Con la mossa del comune di Milano Atm arriverà a essere proprietaria del 33%. Dunque l'infrastruttura diventerà completamente pubblica. Il prezzo? Circa 228 milioni di euro. Tutto senza gare perché chi si trova nel board ha il diritto di prelazione.

L’operazione (anticipata rispetto ai patti parasociali esistenti) sarà articolata in due fasi: Atm acquisterà il 29,2% di M4 entro il prossimo 31 dicembre e la residua quota dell’1,8% dopo il collaudo della linea. I soci costruttori infatti sono tenuti, in base al Codice dei contratti pubblici, a partecipare alla società sino all’emissione del certificato di collaudo delle opere. Fino ad allora, possono ridurre le proprie azioni in misura proporzionale allo stato di avanzamento dei lavori, che al 31 dicembre è stimato pari al 94%. Dopo il collaudo i costruttori privati cesseranno di essere soci.

"Gli obiettivi di efficienza e di sostenibilità, sia ambientale sia economica e sociale, di questa amministrazione - ha dichiarato l'assessore al Bilancio e patrimonio Emmanuel Conte - trovano espressione nell’operazione che abbiamo approvato. La scelta di rendere pubblica, come lo sono le altre storiche linee metropolitane della città, un’infrastruttura strategica collegata all’aeroporto di Linate, ci mette nella condizione di rispondere ai nuovi bisogni di mobilità di Milano, come metropoli e come polo nazionale di scambi e transiti, nell’attuale contesto economico di finanza pubblica. L’esperienza e la competenza di Atm, dimostrate anche nella recente operazione di gestione della metropolitana di Salonicco, ci permetteranno di lavorare a due importanti benefici: migliorare i poteri di indirizzo e controllo nella gestione e ridurre gli oneri finanziari connessi alla M4".