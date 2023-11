Con Subito è second hand pride, anche a Natale

Subito, piattaforma leader in Italia per comprare e vendere in modo sostenibile, presenta un nuovo progetto integrato - pensato e realizzato in collaborazione con Wavemaker Italy – che nasce con l’obiettivo di trasmettere in maniera semplice e immediata il valore della second hand e l’orgoglio per questa scelta di acquisto, anche rispetto ai regali di Natale. Secondo l’Osservatorio Second Hand Economy1 condotto da BVA-DOXA per Subito, infatti, la second hand si è affermata come abitudine di consumo coinvolgendo oltre 24 milioni di persone nel solo 2022. Il 28% degli intervistati, inoltre, ha scelto la second hand anche per i regali: un valido alleato non solo nella vita di tutti i giorni, ma anche per occasioni speciali.

“La nostra community sembra confermare un nuovo trend: in una recente survey2 il 38% degli utenti ha detto che acquisterà regali second hand per la festa più attesa dell’anno; il 70% poi lo dichiarerà al destinatario, perché orgoglioso di questa sua scelta” racconta Wally Mascheroni, CMO di Subito. “Un regalo second hand ha un valore aggiunto perché è unico, sostenibile, conveniente. Ecco perché abbiamo pensato di creare una campagna per diffondere il Second Hand Pride e dare qualcosa in più a chi sceglierà un regalo pre-loved per questo Natale”.

La campagna, che ruota intorno al concept “Usato con orgoglio”, prevede infatti di “vestire” con questo messaggio diversi materiali e touchpoint, per fornire agli utenti spunti e strumenti per trasmettere la fierezza della loro scelta consapevole. Tra le prime attività messe in atto da Subito, una landing page dedicata che raccoglie grazie all’hashtag #idearegalo tutti gli annunci di oggetti perfetti per essere regalati e un kit scaricabile per personalizzare il proprio pacchetto regalo, oltre a consigli e suggerimenti per buyer e seller. Inserendo in piattaforma un nuovo annuncio con #idearegalo nella descrizione sarà più semplice individuare quali oggetti siano valide idee regalo per questo Natale, facilmente ricercabili inserendo #idearegalo nella buca di ricerca sulla home page di Subito.

Giacomo Ghezzo, Creative Lead di Wavemaker Italy, riassume così la campagna: “Un insight forte da cui partire e un concept semplice e capace di vivere on e offline: trasformare il proprio regalo pre-loved in qualcosa di cui andare fieri, da comunicare con orgoglio a partire dalla carta che la avvolge. Carta regalo che, per l’occasione, abbiamo trasformato nel vero media con cui lanciare il nostro messaggio: il mio pacchetto sotto l'albero quest’anno è #usatoconorgoglio”.

“L’obiettivo che ci diamo come agenzia – unendo media e contenuti, special activation e uso non convenzionale degli spazi – è trasformare i brand da advertiser a player culturali, che generino conversazioni e lancino un messaggio positivo. Vogliamo quindi ringraziare Subito per l’impegno e la fiducia, per averci scelto come partner non solo lato pianificazione, ma anche ideazione e sviluppo della campagna integrata” chiude Mario Giordano, Creative Lead di Wavemaker Italy.

La campagna Second hand Pride oggi prende il via ufficialmente ed ha l’obiettivo di raggiungere un pubblico più ampio possibile, con una particolare attenzione al target dei giovani. La creatività di progetto – che riprende i tradizionali colori rosso e bianco caratteristici della piattaforma, ma anche iconici del Natale – sarà protagonista di un’attivazione OOH speciale che per due settimane popolerà la città di Milano in tre punti strategici (Via Statuto ang. Largo La Foppa, Piazza San Babila angolo Largo Toscanini e Piazza Leonardo Da Vinci) con altrettanti show-case ad alto impatto. In queste tre installazioni ad hoc, i passanti potranno infatti interagire con l’affissione e portare via con sé un foglio della carta regalo che manifesta l’orgoglio di donare un oggetto pre-loved attraverso il messaggio “Usato con orgoglio”. La carta stessa, quindi, rigorosamente certificata FSC, diventa un ulteriore canale su cui la campagna si sviluppa riportandone i messaggi chiave e i valori che diventano un’ispirazione a rivendicare il proprio orgoglio second hand.

In parallelo, una pianificazione DOOH per la quale è stata sviluppata una creatività multi-soggetto che rafforza ulteriormente il messaggio raccontando gli insight per cui un regalo second hand vale doppio: la sua unicità, la possibilità di trovare oggetti pari al nuovo a un costo vantaggioso, la sostenibilità di un prodotto a cui viene data una seconda vita.

La comunicazione abbraccerà tutta la penisola italiana grazie alla pianificazione su uno dei maggiori quotidiani nazionali, La Repubblica. Il quotidiano ospiterà, infatti, una doppia pagina adv che riprende il copy “Usato con orgoglio” e il design creativo del progetto, che potrà avere una seconda vita ed essere riutilizzata per impacchettare il proprio regalo pre-loved.

Saranno attivi anche il digital programmatic, la radio, i canali social proprietari, alcune partnership digitali con influencers e new media e ovviamente tutte le properties di Subito come parte integrante della pianificazione.