A Milano ci sarà una nuova Ikea (e sarà in centro)

Non ci saranno mobili da portare a casa e montare, anzi all'interno della nuova Ikea che aprirà all'interno del centro commerciale di Citylife mercoledì 25 ottobre non si potrà comprare neanche un tovagliolo. Non ci sarà uno spazio dedicato alla vendita, ma si potranno progettare gli ambienti di casa, confermare e pagare gli ordini. Tutto verrà poi recapitato a destinazione in un secondo momento.

Il negozio, dunque, sarà un "plan & order point", come lo definisce il colosso svedese. E, assicurano dalla società, sarà leggermente diverso da quello aperto nel dicembre 2021 in via Albricci (zona Missori).

All’interno del negozio i consulenti d’arredo Ikea saranno a disposizione dei clienti e li guideranno passo dopo passo nella pianificazione di cucine, soggiorni e camere da letto, e forniranno loro anche idee sullo stile più adatto ai singoli gusti e spunti utili su come organizzare al meglio gli spazi secondo le esigenze di ciascuno. Il nuovo store, più nel dettaglio si troverà nella Galleria Anna Castelli Ferrieri (sul lato di viale Boezio).