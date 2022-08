Abercrombie & Fitch riapre a Milano

Abercrombie & Fitch riapre. Il famoso marchio statunitense inaugura il 12 agosto il suo nuovo negozio italiano a Il Centro di Arese (Milano). Il brand di moda aveva chiuso il primo store in centro a Milano nel 2019.

Un locale, quello in corso Matteotti, caratterizzato da un'atmosfera particolare: non era data solo dai commessi nudi o dai buttafuori da discoteca; anche le scenografie degli arredi erano esse stesse parte del suo fascino. Il negozio di vestiti con il logo dell'alce era stato inaugurato nel 2009 e nei primi anni era stato letteralmente preso da assalto da adolescenti ansiosi di scattare foto con i commessi-modelli. Ma dopo il successo il marchio è entrato in crisi.

Ora, quello che è ancora oggi uno dei marchi più amati e rinomati al mondo, riapre il proprio punto vendita. Abercrombie & Fitch si trova al piano terra del mall ed è il primo negozio in Europa che presenta il nuovo concetto di negozio del marchio "The Getaway", la destinazione perfetta per lo shopping durante i lunghi weekend.

"Siamo entusiasti di rientrare nel mercato italiano con una nuova esperienza di shopping omnichannel all'avanguardia per il marchio Abercrombie & Fitch", ha dichiarato Kristin Scott, presidente globale di Abercrombie & Fitch Co. Il nuovo negozio di Abercrombie & Fitch - come anticipato dall'azienda - offrirà un'ampia gamma di capi di abbigliamento per uomo e donna.