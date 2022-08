Abercrombie torna in Italia e apre un negozio alle porte di Milano

Abercrombie & Fitch aprirà un nuovo negozio al Centro commerciale di Arese, alle porte di Milano. Lo store aprirà venerdì 12 agosto e sarà il primo a Milano (e in Italia) dopo la chiusura di tutti i punti vendita nello Stivale; chiusure avvenute poco prima che esplodesse la pandemia (il negozio milanese in corso Giacomo Matteotti aveva abbassato la saracinesca nel dicembre del 2019).

La ritirata del colosso americano del vestiario era iniziata poco dopo la metà degli anni Dieci quando il target di pubblico che solitamente acquistava i capi con l'alce ricamata aveva cambiato radicalmente le proprie abitudini di acquisto. I motivi? Meno soldi a disposizione e presenza sempre più capillare dei marchi di fast fashion. Un mix che aveva portato a desertificare i negozi attorno ai quali, a fine anni Zero, si formavano lunghe code di adolescenti e giovani adulti. Meno clienti ma non solo, negli anni scorsi l'azienda era stata oggetto di controversie e cause legali di ex dipendenti, alcune delle quali sono state raccontate nel documentario "White Hot" (disponibile su Netflix).

Dalla direzione del centro di Arese hanno spiegato che il nuovo store del marchio americano sarà diverso da tutti gli altri: "È il primo negozio in Europa che presenterà il nuovo concetto di negozio del marchio 'The Getaway', la destinazione perfetta per lo shopping durante i lunghi weekend", si legge in una nota. Il punto vendita, più precisamente, si troverà al piano terra vicino all'ingresso numero 2, sugli scaffali ci sarà "un'ampia gamma di abbigliamento per uomo e donna in un nuovissimo store concept incentrato sullo shopping omnichannel".

"Siamo entusiasti di rientrare nel mercato italiano con una nuova esperienza di shopping omnichannel all'avanguardia per il marchio Abercrombie & Fitch", ha dichiarato Kristin Scott, presidente globale di Abercrombie & Fitch.