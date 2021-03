Abitare In passa al segmento Star di Borsa Italiana

Abitare In spa, società che opera nel settore immobiliare a Milano specializzata nella realizzazione e commercializzazione di unità immobiliari ad uso residenziale, passa oggi da Aim Italia (dedicato alle piccole e medie imprese, ndr) al mercato principale, segmento Star di Borsa Italiana.

Ad oggi - si legge in una nota di Borsa Italiana - sono 76 le società quotate sul segmento Star per una capitalizzazione aggregata di oltre 47,8 miliardi di euro. Abitare In (ricavi nel 2019 per 44,6 milioni di euro e utile per 6,4) è assistita da Intermonte in qualità di sponsor e da Emintad Italy in qualità di financial advisor.

In occasione dell’inizio delle negoziazioni Barbara Lunghi, Head of Primary Markets di Borsa Italiana, ha commentato: “Siamo felici di celebrare oggi il passaggio da Aim Italia al segmento Star di Borsa Italiana di Abitare In. Siamo certi che tramite quest’operazione Abitare In potrà accrescere la propria competitività, proseguire nel suo cammino di crescita e beneficiare di una platea più ampia e selezionata di investitori domestici ed internazionali”.

Luigi Gozzini, Presidente di Abitare In, ha dichiarato: “Dalla quotazione su Aim Italia del 2016 ad oggi, Abitare In ha intrapreso un percorso di crescita direi esponenziale: in meno di 5 anni siamo diventati il principale sviluppatore residenziale della Città di Milano, con risultati di gran lunga superiori alle promesse della prima IPO. Oggi, il passaggio al segmento Star rispecchia gli obiettivi che da sempre Abitare In si è prefissata: alti requisiti di eccellenza ed elevati standard in termini di trasparenza verso il mercato, di liquidità e di governance, per acquisire sempre più valore agli occhi di tutti i nostri stakeholder e diventare maggiormente appetibili per gli investitori istituzionali, raggiungendo così un mercato sempre più ampio”.