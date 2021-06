Accessorize chiude tutti i suoi negozi e 70 lavoratrici rischiano di restare senza lavoro

Futuro a rischio. Nubi nere all'orizzonte per i lavoratori dei negozi Accessorize, la catena di negozi specializzata in bigiotteria e accessori per l’abbigliamento che nei mesi scorsi ha annunciato l'intenzione di chiudere i propri punti vendita italiani.

“A fine 2020 - ha raccontato Massimiliano Genova, operatore della Fisascat Cisl di Milano in una nota - Melite Italia, la società che gestiva i 25 punti vendita nazionali, si era rivolta al tribunale fallimentare per avviare le procedure di concordato preventivo, ovvero per cessare l’attività nel nostro Paese entro due anni. Da allora ci siamo mobilitati, abbiamo avviato delle trattative per trovare soluzioni per l’intero personale, ma ieri sera si è bloccato tutto”.

Per questo, dopo la rottura delle trattative, è stato proclamato uno sciopero fino a domenica 13 giugno. Sul tavolo c'è il futuro di circa 70 lavoratrici, ventidue delle quali lavorano nei quattro punti vendita meneghini, gli unici rimasti dopo la chiusura di altri cinque negozi che si trovavano tra il capoluogo e l'hinterland.

“In questo settimane - ha aggiunto Genova - è emerso il nome di un possibile compratore che però vorrebbe acquisire solo parte dei punti vendita e, quindi, non assorbirebbe tutto il personale. Secondo le nostre stime resterebbero senza lavoro e senza prospettive circa 35 lavoratrici, di cui Melite Italia non intende farsi carico, né per una ricollocazione e neppure con un eventuale incentivo all’esodo. Le trattative si sono interrotte su questo punto".

I sindacati hanno già chiesto una convocazione al ministero dello sviluppo economica, mentre per venerdì - dalle 16 alle 18 - è stato indetto un presidio in corso Vittorio Emanuele a Milano accanto a uno dei punti vendita che non sarebbe rilevato anche in caso di cambio di proprietà.